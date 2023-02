Rifondazione in Premier: Vlahovic e Dybala suggestione insieme

In Premier League non se la passa benissimo il Liverpool che sta vivendo un’annata complessa. I ‘Reds’ dovranno rifondare e non è da escludere che possano posare gli occhi anche in Serie A

Del Liverpool capace di arrivare alla finale di Champions League dello scorso anno, con annessa lotta testa a testa anche per la Premier in parallelo, non sembra esserci più traccia. La squadra di Klopp è involuta e apparentemente scarica.

I ‘Reds’ sembrano a fine ciclo con una rosa stanca in molti elementi, alcuni dei quali probabilmente da cambiare anche con l’arrivo della prossima sessione estiva di calciomercato. Anche i colpi dei mesi scorsi non hanno ancora convinto del tutto: 12 gol tra tutte le competizioni per Darwin Nunez che ha caratteristiche ed un impatto ben diverso rispetto a quanto di straordinario fatto da Sadio Manè nel corso dei suoi anni ad Anfield. Ancora in fase di adattamento anche Gakpo, pagato tanto ed arrivato a gennaio. Vanno poi considerati tanti calciatori involuti o a fine ciclo come i vari Firmino, Milner, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Matip e tanti altri.

Calciomercato Juventus e Roma, il Liverpool deve rifondare: suggestione impossibile Dybala-Vlahovic

In estate quindi il Liverpool dovrà cambiare più di qualcosa per ridare vita ad una squadra che negli anni scorsi ha avuto un rendimento da top europea, anche con grande costanza, e che oggi invece ha un piede fuori dalla Champions ed è solo ottava in Premier League.

Qualcosina andrà fatto anche in attacco nonostante gli alti investimenti già fatti. Luis Diaz e Diogo Jota sono troppo spesso infortunati, Firmino andrà via ed anche Salah, al netto di un rendimento sempre straordinario, sia avvia ai 31 anni. Non è quindi da escludere che i ‘Reds’ possano rinforzare la zona d’attacco con un centravanti e una seconda punta provando a guardare in Serie A. Dalla Juventus l’idea potrebbe essere Dusan Vlahovic, del quale si parla spesso in ottica uscita tra Liga e Premier, fermo restando l’intenzione dei bianconeri di incassare cifre monstre. L’altra suggestione potrebbe essere anche Paulo Dybala che ha una clausola valida per l’estero di soli 12 milioni. Naturalmente appare molto complicato vedere entrambi gli attaccanti a Liverpool, ma ciò che è certo è che la squadra di Klopp dovrà cambiare tanto.