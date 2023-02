Di Maria apre al rinnovo con la Juve: “Ma ci sono problemi”

Angel Di Maria parla dei problemi della Juventus: importanti dichiarazioni del Fideo ai microfoni di ESPN Argentina

Nel corso di una intervista a ESPN Argentina, Angel Di Maria ha ricordato le emozioni per la vittoria della Coppa del Mondo in Qatar: “Quello che è successo in quella finale è stato incredibile”. Impossibile, poi, non parlare di futuro: “Non ho preferenze, qui alla Juventus sono felice”.

Felicità a parte, Di Maria ha sottolineato: “Il club ha diversi problemi, negli ultimi tempi non si sta parlando molto del rinnovo di contratto. Non ho parlato con altre società, ora cerco di pensare solo a giocare e di dimostrare il mio valore in ogni partita, poi vedremo cosa accadrà”.

Futuro Juventus, Di Maria e i problemi del club

Per Di Maria era spuntata l’ipotesi del ritorno in patria, al Rosario Central, ma ora il suo obiettivo è quello di far bene ancora in Europa, in modo da farsi trovare pronto alla Copa America del 2024.

“Mi piacerebbe esserci, farò tutto il possibile per esserci” ha sottolineato Di Mari, spiegando che “è fondamentale che io continui a giocare in Europa, per esserci alla prossima Copa America, altrimenti Scaloni non ti considera“.