Il Leeds fa sul serio: Juve e Inter in ginocchio

Una delle società più attive in questo senso è il Leeds, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Michael Skubala. Il reparto che la squadra inglese intende rinforzare è la difesa, specialmente per quanto riguarda le corsie laterali. A tal proposito, la dirigenza sembra aver già individuato il profilo giusto, ed è pronta a sfidare due big del nostro campionato, più precisamente Juventus e Inter.

Il Leeds piomba su Grimaldo: Juventus e Inter avvisate

Il calciatore che la dirigenza è intenzionata a mettere sotto contratto è Alejandro Grimaldo, terzino spagnolo classe 1995 di proprietà del Benfica.

Il calciatore che la dirigenza è intenzionata a mettere sotto contratto è Alejandro Grimaldo, terzino spagnolo classe 1995 di proprietà del Benfica. Il ragazzo vedrà scadere il proprio accordo con i portoghesi a giugno, e non sembra intenzionato a rinnovarlo. Per questo motivo, stando a quanto riporta il portale footballinsider247.com, il Leeds potrebbe mettere sul piatto un’offerta importante per convincerlo a trasferirsi in Inghilterra. Sul classe 95, però, vista la situazione contrattuale, ci sono molti club interessati tra cui Juventus e Inter che lo monitorano da mesi. Per le grandi del nostro campionato competere con le squadre inglesi è un’impresa ardua, sopratutto per quanto riguarda il salario del calciatore. Grimaldo è intenzionato a valutare tutte le offerte che stanno per arrivare, e sfrutterà questi mesi che mancano al termine della stagione per scegliere con calma la prossima tappa della sua carriera. Il calciomercato del futuro è pronto ad entrare nel vivo, con Juventus e Inter che dovranno giocare di anticipo se intendono battere la concorrenza degli inglesi.