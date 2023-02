Kvaratskhelia più Vlahovic e tanti soldi: affare pazzesco

Il Real Madrid potrebbe fiondarsi su Khvicha Kvaratskhelia e Dusan Vlahovic: possibile doppio colpo in Serie A dei Blancos

Grandi manovre per il futuro del Real Madrid: il presidente Florentino Perez sogna il colpo Bellingham, ma occhio al possibile assalto a due gioielli del campionato di Serie A.

Si chiama Jude Bellingham il sogno di Florentino Perez per il futuro del Real Madrid: il centrocampista inglese classe 2003, in forza al Borussia Dormtund, è uno dei giocatori più ambiti in Europa e il patron dei Blancos vorrebbe portarlo in Spagna.

Riuscirci, però, non sarà semplice: sul giocatore nativo di Stourbridge, infatti, ci sono gli occhi tantissimi altri top club europei, tra cui Liverpool, Manchester City e Paris Saint Germain. Inoltre, la sua valutazione parte dai 100 milioni di euro, cifra non indifferente anche per le casse del Real Madrid.

Calciomercato Real Madrid, possibile assalto a Vlahovic e Kvaratskhelia

Se dovesse fallire l’assalto a Jude Bellingham, il Real Madrid potrebbe cambiare strategia e puntare su due calciatori del campionato di Serie A.

Come spiega ElNacional, infatti, tra i possibili obiettivi di Florentino Perez ci sarebbero Khvicha Kvaratskhelia e Dusan Vlahovic, rispettivamente di proprietà di Napoli e Juventus. Il primo ha altri quattro anni di contratto con gli azzurri, e la sua valutazione è passata da 10 a 60 milioni di euro in pochi mesi, ma è destinata a crescere ancora. Potrebbe “bastare” una cifra simile per portare via da Torino Vlahovic, legato alla Juventus da un contratto in scadenza il 30 giugno del 2026.