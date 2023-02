HIGHLIGHTS | Napoli no stop: Kvaratskhelia e Osimhen stendono il Sassuolo

Napoli inarrestabile: battuto anche il Sassuolo nell’anticipo della ventitreesima giornata del campionato di Serie A

Il Napoli apre il 24esimo turno di campionato con il blitz del Mapei Stadium: decidono le reti di Kvaratskhelia ed Osimhen, azzurri momentaneamente a +18 sul secondo posto.

Al Napoli bastano dodici minuti per sbloccare il risultato e lo fa con l’ennesima perla di questa stagione firmata Khvicha Kvaratskhelia. Il fantasista georgiano recupera palla, supera Maxime Lopez con una giocata d’alta scuola e poi si invola verso la porte, liberandosi di altri due avversari prima di battere Consigli con un destro velenoso. Il gol non abbatte il Sassuolo che subito dopo sfiora il pari con Laurienté, fermato dal palo, e poco dopo il Napoli raddoppia con Osimhen.

Il nigeriano sfugge alla doppia marcatura, si allarga sulla destra e da posizione defilata batte Consigli sul suo palo. L’ex Lille va anche vicino alla doppietta, ma c’è il palo a dirgli di no. Il Sassuolo, sul finire di primo tempo, deve fare i conti col Var: annullato ai neroverdi il gol dell’1-2 per posizione di fuorigioco di Defrel. In pieno recupero smorzata la gioia di Simeone, il cui gol del 3-0 azzurro viene annullato dal Var per una posizione di offside.

Sassuolo-Napoli: highlights, tabellino e classifica

SASSUOLO-NAPOLI 0-3

12′ Kvaratskhelia, 33′ Osimhen, 94′ Simeone

La classifica: Napoli 62*, Inter 44, Atalanta 41, Roma 41, Milan 41, Lazio 39, Torino 30, Udinese 30, Juventus 29, Monza 29, Bologna 29, Empoli 27, Lecce 24, Fiorentina 24, Sassuolo 24*, Salernitana 21, Spezia 19, Verona 17, Sampdoria 11, Cremonese 8.

* una partita in più

A breve gli highlights della partita