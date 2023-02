Inzaghi lancia l’appello, l’Inter lo ascolta: colpaccio da Simeone

Il tecnico piacentino non potrà fare a meno di un difensore di spessore la prossima estate per sopperire all’assenza di Skriniar, rispunta la pista che porta l’Inter a bussare all’Atletico Madrid

L’urgenza difensiva cui si troverà di fronte Simone Inzaghi il prossimo giugno a seguito della partenza ufficiale di Milan Skriniar verso le sponde parigine del PSG costringono l’Inter ad accelerare i tempi di ricerca di un nuovo difensore centrale di spessore.

L’opzione Chris Smalling resta la più facilmente percorribile perché il calciatore ha rifiutato apertamente il rinnovo di contratto con la Roma. Dunque lascerà il sodalizio giallorosso a parametro zero, una condizione ideale per Giuseppe Marotta così da non dover spendere denaro extra da poter investire altrove. La preferenza del tecnico piacentino ricadrebbe su profili più giovani e di prospettiva, ma tutto ha un prezzo. Così nelle ultime ore è stata rispolverata dai media spagnoli un’ulteriore alternativa che faciliterebbe il compito della dirigenza nerazzurra e accontenterebbe Inzaghi da qui al prossimo futuro.

Calciomercato Inter, anche Gimenez per la difesa del futuro

Si tratta di José Gimenez, centrale uruguaiano alle dipendenze dell’Atletico Madrid di Diego Simeone. Con il tecnico argentino non intercorre più il rapporto di imprescindibile stima che c’era prima, per via della fragilità fisica che ha penalizzato il calciatore nel recente passato. Lo stato di irrequietezza generale non gli permette di figurare quanto vorrebbe e incidere positivamente sulle sorti della squadra.

Come raccontato ieri da ‘calciomercatonews.com‘, Gimenez porterebbe l’Atletico ad incassare anche una discreta somma di denaro, quantomai necessario in un mercato in continua evoluzione. Chissà che l’Inter non possa giocarsi il cartellino di Stefan de Vrij per raggiungerlo agevolmente in una trattativa bidirezionale. Le attenzioni del club spagnolo, però, sono rivolte anche sul profilo di Per Schuurs di proprietà del Torino.