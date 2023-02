Altro che rinnovo, Rabiot ha già trovato la nuova squadra

Adrien Rabiot saluterà la Juventus al termine della stagione. Arriverà l’addio del centrocampista francese: ecco la sua prossima squadra

Novità importanti per la Juventus in ottica futura con una vera e propria rivoluzione in estate. Tanti nomi sul taccuino per la dirigenza bianconera che cercherà così di puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, che si giocherà il suo futuro in queste settimane. Verso l’addio anche il centrocampista francese, Adrien Rabiot, pronto per una nuova avventura suggestiva.

Come svelato dal portale spagnolo “Fichajes.net” il Newcastle United sarebbe molto interessato a rinforzare la zona mediana con l’arrivo del centrocampista francese della Juventus. Il suo contratto è in scadenza nel prossimo giugno e così si libererà a parametro per andare a rinforzare la formazione guidata da Eddie Howe. Anche Massimiliano Allegri avrebbe dato l’ok per la partenza del giocatore francese, che è stato uno dei migliori bianconeri finora della stagione della Juventus. Lo stesso allenatore livornese si è affidato sulle sue qualità per poi essere protagonista anche al Mondiale in Qatar, perso soltanto in finale contro l’Argentina.

Juventus, colpo Rabiot per il Newcastle

I Magpies vogliono continuare ad allestire una squadra competitiva al massimo con le idee di un progetto vincente da parte di Mohamed Bin Salman, che intende diventare uno dei grandi del calcio europeo.

Già nella scorsa estate Rabiot è stato vicinissimo all’addio con il forte interessamento del Manchester United, ma alla fine ha optato per la permanenza a Torino di un’altra stagione. Ora il suo futuro è in Premier League con il Newcastle che andrebbe a rinforzare il centrocampo con un innesto di qualità assoluta. Un’idea suggestiva in ottica futura con la Juventus che dovrà monitorare altri profili per rinforzare il centrocampo bianconero per il post Rabiot.