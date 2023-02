Cessione Inter, annuncio in diretta: “Prezzo altissimo”

È giunta voce nelle ultime ore di un fondo americano interessato ad investire denaro nell’Inter: Steven Zhang ha deciso, c’è l’annuncio

Si torna a parlare di Inter sotto un altro aspetto, quello relativo alla possibile cessione del club nerazzurro da parte della famiglia Zhang. ‘Il Giornale’ ha rivelato che un fondo americano sarebbe concretamente interessato ad investire denaro nell’Inter e pare addirittura che l’annuncio della trattativa tra le parti sia imminente.

Sempre secondo la fonte citata, inoltre, l’operazione potrebbe chiudersi in estate. Sull’argomento in questione si è così espresso il giornalista del ‘Sole 24 Ore Carlo Festa, intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘ sul canale Twitch di Tv Play: “Il fronte americano per l’Inter era già dato per abbastanza assodato negli ultimi mesi. Credo che la trattativa non sia ancora in fase così avanzata. Ma a breve Zhang dovrà tirare le somme. O cede il club oppure trova nuovi fondi per finanziare la società. È noto il suo importante debito nei confronti di Oaktree. E dovrà rimborsarlo o rifinanziarlo. Nel breve Zhang ha questo problema ed è evidente, visto che deve continuare a cedere calciatori“.

Festa a Tv Play: “Zhang ha deciso di cedere l’Inter a prezzo altissimo”

Il collega aggiunge: “Sicuramente una data a cui si può guardare è questa estate, perché poi ci si avvicina alla scadenza del debito con Oaktree. Una soluzione andrà trovata“.

Il piano di Zhang è chiaro: “Lui è effettivamente appassionato dell’Inter, a differenza di altri proprietari. Ad un certo punto ha deciso di tenere il controllo del club oppure cederlo ad un prezzo altissimo, ma alla lunga le due cose non vanno di pari passo. Dovrà tirare qualcosa fuori dal cilindro, altrimenti non sarà possibile andare avanti così ancora per molto. Credo che per fine campionato si prenderà una decisione“.