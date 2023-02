Caso Juve, parla Sandulli sull’autosospensione: “Ora ho paura”

Il vicepresidente del Collegio di Garanzia dello Sport torna sulla decisione di autosospensione, in esclusiva ai microfoni di ‘calciomercato.it’ su TvPlay

Pizzicato dai microfoni di ‘calciomercato.it‘ nel corso della trasmissione streaming sul noto canale Twitch ‘TvPlay’, il (sospeso) vicepresidente del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ha puntualizzato alcune questioni relative alla delicatissima posizione della Juventus nello scandalo plusvalenze.

“Ci sono due sentenze avvenute presso la Corte Costituzionale che devono farci interrogare sotto il profilo scientifico perché questa materia cresce se l’università, la scienza e l’accademia si fermano su di essa a riflettere. A riflettere sugli accadimenti quotidiani, ma anche portando da quelli la possibilità di modificare e operare delle riforme in materia di giustizia sportiva“, ha aperto Piero Sandulli.

Sandulli si cautela: “Lo scoprirete”

“Non si può dare valore ad un bene immateriale. Questo non vale soltanto per lo sport ma per tutto ciò che è quotato in Borsa“, ha poi aggiunto in risposta alla domanda sulla possibilità di creare delle norme che limitino il raggio d’azione delle plusvalenze in materia calcistica.

“Scoprirete solo vivendo il perché della mia autosospensione. Adesso ho un po’ paura, come recita la canzone di Battisti. Ma a me questo tema interessa di meno“, ha poi concluso con grande cautela l’ex vicepresidente.