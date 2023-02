Svolta Juve, super scambio in Premier

Possibile asse in Premier League per la Juventus in vista del prossimo calciomercato estivo. Tutti i dettagli

Nel pre-partita di Juve-Nantes, Francesco Calvo è tornato a parlare dei temi più caldi in casa bianconera.

Dal rapporto con la UEFA: “Siamo in costante contatto con gli organismi di controllo dell’UEFA. Abbiamo un dialogo continuo, non ci sono elementi che ci facciano preoccupare, anche perché bisogna aspettare l’iter della giustizia sportiva italiana”, al ‘caso’ Pogba: “È stato un investimento molto importante per noi e di lungo periodo. Sarà molto importante quando rientrerà, trascina i compagni: lo aspettiamo con grande fiducia e con l’impegno che ci sta mettendo tornerà presto”. Allegri attende il rientro del numero 10 bianconero, in un centrocampo che è sempre più di Manuel Locatelli. Recentemente, l’allenatore ha esaltato così l’ex Sassuolo: “Sta diventando un esempio per tutti, non si tira mai indietro. Sta diventando un grande esempio, di cuore e di testa, ma anche di come si affrontano le partite. È un giocatore con il DNA della Juventus”. Sul centrocampista, però, c’è sempre l’ombra dell’Arsenal di Arteta.

Calciomercato Juve, nuovo tentativo dell’Arsenal per Locatelli

Nella prossima estate i ‘Gunners’ potrebbero tornare all’assalto per Locatelli.

Nonostante la sua crescente importanza nella Juve, il club bianconero non si opporrebbe alla sua cessione di fronte ad un’offerta importante. Sul tavolo delle trattative potrebbe eventuale tornare anche Xhaka, vecchio obiettivo dei bianconeri. Occhi puntati, dunque, sull’asse Torino-Londra in vista del calciomercato estivo.