Simeone tradisce l’Inter: arriva gratis

Uno degli obiettivi low cost del club nerazzurro si è ormai accordato con l’ex Simeone: arriva a zero dalla Premier League

L’unico vantaggio, se si può chiamare tale, è l’aver saputo con 6 mesi di anticipo della necessità di rivoluzionare la difesa. In casa Inter si sta già pianificando l’era post Skriniar, appurato ormai con certezza che lo slovacco si accaserà al PSG a costo zero nel prossimo luglio e che lo stesso destino di Stefan de Vrij, anch’egli in scadenza di contratto, appare segnato.

In questo senso la dirigenza meneghina ha già messo in agenda alcuni profili. In parte coincidenti coi colpi che si è tentao fino all’utlimo di far arrivare alla Pinetina già a gennaio – leggi Mavropanos – in parte programmati per luglio, perchè in scadenza di contratto e quindi liberi dal costo del cartellino. I cosiddetti ‘free agent’ sono però ambiti, come è ovvio, da tanti club. E uno di questi sembra già aver trovato l’accordo con l’Atletico Madrid, che così avrebbe beffato Beppe Marotta nel suo disegno di un colpo ‘low cost’.

Söyüncü da Simeone, addio Serie A

Come riportato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, il turco Caglar Söyüncü, difensore del Leicester in scadenza di contratto a giugno, avrebbe trovato l’accordo con il club colchonero. Già nel mirino dell’Inter da quando si è capito che non avrebbe rinnovato il suo accordo con le Foxes, il calciatore era finito nella lista del dirigente nerazzurro. Che però è stato anticipato sul tempo.

Per Söyüncü è pronto un contratto di cinque anni, con scadenza nel 2028, e uno stipendio netto da 5 milioni di euro. Il pre-accordo è stato già siglato nel mese di gennaio. Negli ultimi giorni di mercato c’era stato anche un tentativo, alla luce della convergenza tra le parti, di anticipare l’arrivo del turco a Madrid di qualche mese. Riconoscendo ovviamente al suo club un indennizzo sul cartellino. Sfuma così un altro degli obiettivi di mercato dei nerazzurri. Che tra l’altro devono anche fare i conti, sempre relativamente al reparto difensivo, coi possibili mal di pancia di Alessandro Bastoni. Il cui contratto va in scadenza nel 2024.