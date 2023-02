Juve, Allegri adesso trema: “Destino segnato”

La Juventus potrebbe cambiare tanto al termine dell’attuale stagione: annuncio sul futuro di Massimiliano Allegri

Pari e polemiche. La sfida contro il Nantes, terminata 1-1 con un rigore netto negato alla squadra di Allegri, incrina quello che è il cammino europeo della ‘Vecchia Signora’.

Dopo l’eliminazione dalla Champions League, tra sei giorni la Juventus saprà se avrà la meglio sulla squadra francese, conquistando il pass per i quarti di finale di Europa League. Una sfida da dentro o fuori che potrebbe incidere non poco anche sul futuro di Massimiliano Allegri alla guida della squadra bianconera. Stefano Agresti ha parlato ai microfoni di ‘Radio Radio’ e lo ha fatto tornando a trattare la situazione in casa Juventus. I bianconeri, reduci dal discusso pareggio con il Nantes, dovranno adesso provare a chiudere il discorso qualificazione in casa dei francesi tra sei giorni. Il focus, ora come ora, è proprio su Massimiliano Allegri. Le scelte dell’allenatore livornese, tra presente e futuro, che potrebbero portarlo lontano dalla panchina della Juventus. “Allegri avverte la pressione di una situazione che diventa complicata per lui”, ha detto Agresti che ha poi lanciato l’allarme, “Si gioca la panchina, non adesso magari”.

Juve-Allegri, così sarà addio

Il pensiero del noto giornalista va quindi alla prossima estate quando, a bocce ferme e con i risultati conseguiti durante l’attuale stagione, saranno realtà.

“Se dovesse andare fuori con il Nantes, il destino di Allegri sulla panchina della Juve sarebbe segnato“. Nessun dubbio quindi per Agresti, con l’allenatore livornese che è già a un bivio importante sia per la squadra che per la sua carriera. L’eliminazione, anche dall’Europa League, porterebbe conseguenze di un certo peso, anche dal punto di vista economico.