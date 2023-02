Svolta clamorosa e annuncio imminente: per l’Inter cambia tutto

Prossimamente potrebbe arrivare un annuncio molto significativo riguardante l’Inter targata Inzaghi: c’è la svolta, ecco cosa sta succedendo

Una partita storta può capitare a chiunque. E lunedì è capitata a mister Simone Inzaghi e alla sua Inter, che non sono riusciti a superare l’ostacolo Sampdoria fra le mura blucerchiate dello stadio Luigi Ferraris.

La squadra guidata dal grande ex nerazzurro, Dejan Stankovic, ha messo a referto un punto prezioso. Non tanto in termini di classifica, ma soprattutto per lo stato d’animo di Gabbiadini e compagni. Abbastanza frustrante, invece, per la ‘Beneamata’ questo 0 a 0 scialbo, che permette al Napoli capolista di allungare ulteriormente l’enorme distacco. Le reazioni in campo di Romelu Lukaku e Nicolò Barella testimoniano il periodo non semplicissimo dalle parti di Appiano Gentile. I lombardi hanno iniziato col piede giusto il nuovo anno, ma faticano ancora a trovare continuità di risultati. E ciò alimenta i dubbi circa il futuro della panchina nerazzurra. La posizione di Inzaghi, ad oggi, non è in discussione ai piani alti del club milanese, però le cose a fine stagione potrebbero cambiare. D’altronde, numerosi tifosi chiedono a gran voce l’esonero del mister piacentino, convinti che non sia la persona per andare avanti puntando ad obiettivi prestigiosi. Attenzione, inoltre, ad una potenziale svolta che potrebbe accadere pure in società nei mesi a venire.

Inter, trattativa con un fondo americano: annuncio imminente

Entrando più nello specifico, stando a quanto riferisce ‘Il Giornale’, sarebbe imminente l’annuncio dell’arrivo di un fondo americano nel club nerazzurro. Il fondo in questione, sempre secondo la fonte citata, pare sia disponibile ad investire nell’Inter e porterebbe alla fine dell’era Zhang.

La svolta sarebbe davvero ad un passo, con la trattativa tra le parti in causa che verrebbe svelata tra un paio di settimane e chiusa in estate. Insomma, sembra che la famiglia Zhang adesso abbia realmente deciso di lasciare il timone della nave ad altri. E l’eventuale annuncio, senza dubbio, avrebbe un peso specifico molto rilevante su tutta la Serie A.