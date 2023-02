L’occasione è d’oro, si scatena l’asta: Juve e Milan devono arrendersi

Juventus e Milan continuano a monitorare profili interessanti per il futuro: via in estate, asta in Europa per il big

Gli scenari nel mondo del calcio cambiano in modo repentino. Tanti top player sarebbero in procinto di cambiare aria come succederà anche in casa Chelsea con addii eccellenti. Così Juventus e Milan starebbero pensando ad un colpo nella zona centrale di campo con un prospetto di assoluto affidamento. I “Blues” hanno speso tanti milioni anche nella sessione invernale di calciomercato con vari acquisti da urlo: in estate andranno via in parecchi.

Juventus e Milan continuano la loro ricerca per prospetti di assoluto valore in vista della prossima stagione. Il nome che stuzzica le due società italiane è quello di Mason Mount, ormai fuori dai radar di Potter. In estate arriverà il suo addio, ma come svelato su Twitter dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, sarebbe così partita un’asta da urlo con i forti interessamenti di Liverpool, Manchester City e United, Barcellona e PSG, pronti a soffiarlo alle big italiane. Inoltre, il suo contratto è in scadenza nel giugno 2024 e così il top club inglese non avrebbe proprio intenzione di perderlo a zero. I contatti per il rinnovo si sono arenati vista la richiesta eccessiva da parte del giocatore inglese, pronto a fare le valigie per volare altrove sposando un progetto entusiasmante per il prosieguo della sua carriera.

Juventus e Milan, Mount il colpo ad effetto

Le due big d’Italia ci proveranno fino alla fine per arrivare a top player di livello internazionale. Il loro obiettivo resta quello di tornare ai fasti di un tempo per provare così anche a vincere la Champions League.

Il Milan ha superato di misura il Tottenham ed è pronto a passare il turno successivo in Champions League: situazione opposta per la Juventus che ha trovato soltanto il pari con gol in Europa League contro il Nantes. In estate ci sarà una vera e propria rivoluzione per la compagine bianconera tra acquisti e cessioni da urlo.