Anche Dybala finisce nel mirino: “Non la vede mai”

Ancora un infortunio muscolare per Paulo Dybala, sostituito nell’intervallo da Mourinho: critiche pesante per la Joya

Paulo Dybala ha accusato un sovraccarico al flessore sinistro e così è arrivata la sostituzione nell’intervallo nella sfida d’andata di Europa League contro il Salisburgo. Mourinho si è proiettato già alle prossime sfide visto che c’è subito il Verona in Serie A per poi pensare già al ritorno della competizione europea.

Così sono arrivate anche critiche alla Joya con le dichiarazioni del giornalista Stefano Carina che ha rivelato le sue sensazioni ai microfoni di Radio Radio: “Anche prima dell’infortunio, Dybala non la vede mai. E poi, Belotti: da quella posizione, a mezzo metro dalla linea di porta, deve fare entrare anche il portiere con la palla. Mi aspetto che un professionista che fa il centravanti, da lì faccia gol. Ha sbagliato”.

Roma, non solo Dybala: Belotti nel mirino delle critiche

L’ex portiere ed ora opinionista tv e radio, Fernando Orsi ha cercato di giustificare, invecce, l’attaccante della Roma, Andrea Belotti, che ha un minutaggio sempre ridotto in questi lunghi mesi: “Gioca cinque minuti a partita, può anche sbagliare. Ci sono attaccanti che se non prendono l’abitudine, fanno fatica a segnare. Che stia facendo male, non ci sono dubbi. Ma non darei la colpa a lui, perché la Roma non fa gol. Gli danno poche possibilità”.

Infine, anche il giornalista Mario Mattioli a Radio Radio ha svelato il suo punto di vista: “Quando un calciatore non gioca mai, Belotti in questo caso, perde anche la sicurezza mentale per buttare un pallone dentro. Sono due anni, tra infortuni e altre cose, che non gioca. Di certo, si è mangiato una grande occasione da gol“. Dybala cercherà di tornare così a disposizione per il ritorno contro il Salisburgo: la compagine giallorossa dovrà ribaltare la situazione dopo la sconfitta di misura contro la squadra austriaca.