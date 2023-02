Flop continuo, Juve esausta: addio già scritto

Serata amara quella di ieri sera per la Juventus, che non va oltre il pareggio contro il Nantes.

Ieri sera non è stata una grande serata per i bianconeri, che non sono andati oltre l’1-1 contro il Nantes nell’andata dei sedicesimi di Europa League.

La vecchia signora è partita subito forte trovando il vantaggio con Vlahovic dopo soli 13 minuti, salvo poi farsi riprendere al 60° grazie alla rete di Blas. Uno dei calciatore che sembra non riuscire ad esprimersi è il centrocampista argentino Leandro Paredes, arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto dal PSG. Proprio su questo, la Juventus sembra aver preso una decisione definitiva.

Paredes, futuro già scritto: addio riscatto

Come detto, quella di ieri non è stata una grande serata per Leandro Paredes, che sembra non riuscire ad esprimersi in bianconero.

Il centrocampista argentino, infatti, da quando è arrivato a Torino ha collezionato venti presenze tra campionato e coppe, fornendo un solo assist. Queste prestazioni decisamente sottotono, hanno portato la dirigenza a prendere la decisione di non esercitare il diritto di riscatto per acquistarlo definitivamente dai francesi del PSG. Il classe 1994, quindi, salvo clamorosi colpi di scena farà ritorno a Parigi, dove insieme alla società valuterà il da farsi.