Allegri sfida l’Inter: gioiello dalla Germania

Le big di Serie A guardano già alla prossima sessione di calciomercato: derby d’Italia per uno dei talenti più richiesti in Europa

Poco più di due settimane dalla chiusura della sessione invernale di calciomercato ma i club di tutta Europa sono già al lavoro per l’estate.

Tra questi non fanno eccezione le big di Serie A che, per provare a contendere il dominio del Napoli, proveranno a rinforzarsi pesantemente in vista della prossima stagione. Da un lato la Juventus, tormentata da guai extracalcistici e, nonostante la rimonta fino al secondo posto, si ritrova adesso ben lontana dai vertici a causa della penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze fittizie. Il restyling della ‘Vecchia Signora’ è solo questione di mesi, così come anche l’Inter cambierà molto della rosa attualmente in mano a Simone Inzaghi. Dagli addi ormai certi (Skriniar su tutti) a quelli probabili (de Vrij) all’attacco che dovrà vedere valutazioni profonde sulle permanenze di Lukaku e Correa. Juventus ed Inter sembrerebbero volersi fare avanti per un grande colpo, proprio per i reparti avanzati di Allegri e Inzaghi. Occhio quindi ad un nome che piace tantissimo alle dirigenze di Juventus e Inter e per il quale, da giugno, potrebbe venire registrata un’accelerata.

Arriva dal Borussia Dortmund: super colpo per Juve e Inter

Si tratta di Karim Adeyemi, ala tedesca in forza al Borussia Dortmund. Il 21enne tedesco è approdato in giallonero la scorsa estate per 30 milioni di euro dal Salisburgo.

Un talento cristallino che, per lunghi tratti, sta esprimendo tutto il suo potenziale con la maglia del Borussia Dortmund. Al punto che Inter e Juventus sembrano intenzionate a provarci seriamente durante il prossimo mercato estivo. 23 presenze con 5 gol e 2 assist vincenti fino a questo momento per il classe 2002 con la maglia del club tedesco: numeri che, da qui all’estate, potrebbero continuare a migliorare. Inter e Juventus, dunque, rimangono alla finestra: Adeyemi è il sogno per l’attacco, il derby d’Italia è dietro l’angolo.