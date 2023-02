Marotta cede e ne prende due: Mourinho su tutte le furie

Il grande piano di Beppe Marotta può regalare due colpi da sogno all’Inter per l’anno prossimo: lo scenario in Serie A

La stagione dell’Inter, tra alti e bassi, ha visto una crescita importante per la squadra allenata da Simone Inzaghi.

I nerazzurri, in attesa di scendere in campo sabato per la sfida di San Siro contro l’Udinese, sono già proiettati al rilancio che avverrà con ogni probabilità a partire da giugno. Il calciomercato estivo regalerà non poche sorprese alla società nerazzurra che ha tutta l’intenzione di dare filo da torcere al Napoli e tornare grande protagonista anche in Europa. In tal senso, la rosa in mano al tecnico piacentino andrà verosimilmente potenziata in ogni reparto. In difesa diranno addio Skriniar e molto probabilmente pure de Vrij, a parametro zero. In attacco la società nerazzurra dovrà fare i conti con diverse questioni delicate, dal futuro di Lukaku a quello che a conti fatti pare un addio inevitabile. Quello di Joaquin Correa, ala argentina che sin dal suo approdo a Milano non ha mai espresso con continuità il suo potenziale. Marotta avrebbe infatti già deciso che, nel caso arrivasse una proposta da almeno 20 milioni, di lasciar partire senza troppi patemi l’ex Lazio. Ecco quindi che grazie a questa mossa, l’ad dell’Inter avrebbe intenzione di portare a Milano due colpi di assoluto spessore, mandando su tutte le furie Josè Mourinho.

Doppio colpo con la clausola: l’Inter esulta

L’Inter, con Correa in uscita, tornerebbe con forza a pensare a Paulo Dybala. La ‘Joya’ sta trascinando la Roma ma la clausola di 20 milioni presente nel suo contratto rischia di avvicinarlo, ancora, ai colori nerazzurri.

L’argentino sarebbe il perfetto sostituto di Correa, portando classe e concretezza al reparto avanzato di Simone Inzaghi. Ma attenzione, perchè oltre all’argentino arriverebbe da Roma un altro big di Josè Mourinho. Si tratta di Chris Smalling, già accostato anche alla Juventus e che vedrà esaurire il suo contratto con i giallorossi proprio al termine dell’attuale stagione. Doppio affare sull’asse Roma-Milano: da Dybala a Smalling, così può nascere la nuova Inter.