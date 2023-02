Colpo a zero dalla Liga, Xavi beffa Allegri e Mourinho

Il Barcellona pigliatutto anticipa bianconeri e giallorossi per il difensore a parametro zero: inutili gli assalti last minute

In una stagione caratterizzata dalla dolorosa prematura eliminazione dalla Champions League – ma anche da una Liga che ora vede i blaugrana con ben 8 punti di vantaggio sul Real Madrid – Xavi Hernandez e la dirigenza blaugrana stanno già muovendo le loro pedine per il prossimo calciomercato estivo.

Al netto del persistente interesse per Marcelo Brozovic, che potrebbe arrivare a prescindere dall’addio a Franck Kessié, che pare ormai certo, il club catalano è molto attivo anche sul fronte dei giocatori svincolati. Un bacino che già lo scorso anno ha portato in dote Andreas Christensen e lo stesso ivoriano ex Milan.

Barcellona su Iñigo Martínez: Roma e Juve beffate

Secondo le ultime indiscrezioni il club catalano avrebbe già stretto un accordo di massima con Iñigo Martínez, il polivalente difensore di piede mancino che va in scadenza nel prossimo giugno. Il calciatore dell’Atletico Bilbao sarebbe stato perfetto per le esigenze di Allegri e Mourinho, impegnati nella ricerca di un centrale di piede sinistro in grado anche, in caso di necessità, di agire da terzino sinistro. Il Barcellona ha sfruttato appieno i discorsi già intavolati col 31enne spagnolo nelle scorse settimane. E sarebbe vicinissimo a chiudere l’ennesimo colpo ‘gratis’ della gestione Laporta 2.0.

Con tutta probabilità bianconeri e giallorossi faranno un ultimo, disperato, tentativo per convincere il calciatore iberico a sposare la rispettiva causa. Ma le speranze sono ridotte al lumicino. La prospettiva di fare il salto di qualità nel campionato di casa però, unito ad un ingaggio offerto dal Barça superiore a quello proposto dalle due italiane, dovrebbe escludere dei colpi di scena dell’ultimo momento.