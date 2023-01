Kessie-Brozovic non s’ha da fare: il Barcellona punta un altro big dell’Inter

Franck Kessie è sempre più fuori dal progetto tecnico del Barcellona targato Xavi: l’Inter punta forte su di lui, altro scambio

Novità importanti per quanto riguarda il futuro dell’ex centrocampista del Milan, ora al Barcellona, Franck Kessie. Il club blaugrana starebbe pensando a qualche idea di scambio visto che il giocatore vorrebbe essere protagonista con più costanza. Con Xavi il minutaggio è limitato e così potrebbe arrivare l’addio anche in vista della prossima stagione. A gennaio sembra difficile imbastire così uno scambio che accontenti le parti coinvolte con i vari discorsi posticipati alla prossima estate.

Nei giorni scorsi si è diffusa la voce di un possibile scambio suggestivo tra Inter e Barcellona con l’inserimento anche di Marcelo Brozovic nella trattativa. Il croato non vuole andare via da Milano e così a giugno il club blaugrana potrebbe provare a convincere i nerazzurri per Nicolò Barella con un ricco conguaglio da 40 milioni di euro. L’Inter non accetterà nessuna richiesta per il centrocampista sardo, che è ormai diventato un giocatore totale anche in campo internazionale. Protagonista ad Euro2020 con la maglia della Nazionale italiana, il prodotto del settore giovanile del Cagliari è sempre più al centro del progetto dell’Inter.

Inter, la voglia di puntare in alto

Così Kessie resta del mirino della società nerazzurra, ma l’Inter vorrebbe così puntellare la rosa a sua disposizione cedendo soltanto gli esuberi e non i giocatori-chiave. La vittoria della Supercoppa contro il Milan ha riportato ancora entusiasmo in casa nerazzurra che ora vuole recuperare i punti dalla capolista Napoli.

L’impresa resta complicata, ma la compagine nerazzurra guidata da Simone Inzaghi cercherà fino alla fine di arrivare più in alto in campionato ritagliandosi uno spazio importante anche in Champions League. Settimane importanti per l’Inter che intende competere su più fronti senza rimpianti arrivando al termine della stagione con obiettivi importanti.