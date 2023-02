‘Sgarbo’ all’Inter e non solo: Maldini piazza il doppio colpo

C’è aria di ennesimo derby milanese con di mezzo la Juventus giovedì sera in Europa League bloccata in casa dal Nantes

Inter e Milan cercano un attaccante, possibilmente non vecchio e troppo costoso. C’è aria di ennesimo derby, perché i rossoneri possono muoversi concretamente per quello che è da tempo un obiettivo dichiarato dei cugini nerazzurri: Marcus Thuram.

Il figlio d’arte lascerà il Borussia Moenchengladbach a giugno e a costo zero visto che è in scadenza. Corteggiato da tanti club, inglesi, tedeschi (Bayern) e spagnoli come l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone, il classe ’97 cerca un progetto in grado di garantirgli un ruolo da protagonista. Oltre, naturalmente, a un ingaggio importante viste le eventuali zero spese per il suo cartellino.

Le due milanesi possono giocarsi la ‘carta’ del progetto, il Milan anche quella del tifo. In passato, infatti, Thuram jr non ha nascosto la sua predilizione per il ‘Diavolo’.

Poi c’è il ‘fascino’ di Maldini, il quale potrebbe a breve intensificare i contatti con l’agente del Nazionale francese che per l’Inter potrebbe essere il sostituto di Lukaku.

Calciomercato Milan, Thuram ‘porta’ Blas: ha fermato la Juventus in Europa League

Il Milan potrebbe offrire a Thuram un quadriennale da 4,5 milioni netti più bonus a stagione, potendo sfruttare i benefici del decreto crescita.

Nei possibili colloqui con l’agente del venticinquenne nato a Parma, non è escluso che possa venir fuori anche il nome di un altro calciatore transalpina: ovvero quello di Ludovic Blas, trequartista coetaneo di Thuram che giovedì – con un suo gol – ha permesso al Nantes di bloccare la Juventus di Allegri all’Allianz Stadium nel match d’andata del turno intermedio di Europa League.

Bravo nello stretto, con un’ottima progressione e dotato di un tiro potente, Blas punta a fare il salto in una big nella prossima estate. Il suo contratto scade nel 2024, ciò può consentire ai rossoneri di prenderlo a condizioni vantaggiose. Magari dopo l’addio di uno tra De Ketelaere e Brahim Diaz…