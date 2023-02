Via Paredes, nuovo colpo: la Juve si tinge d’azzurro

La Juventus pianifica il futuro ed ha pronto un grande colpo a centrocampo: ecco chi rimpiazzerà Paredes da giugno

La Juventus è attesa dalla sfida contro lo Spezia, dopo aver incassato un pari con il Nantes che ha lasciato rabbia e frustrazione al gruppo bianconero.

La stagione dei bianconeri non è stata fino a questo momento esaltante, al punto che i vertici della ‘Vecchia Signora’ stanno già programmando la prossima sessione di calciomercato. Andrà sicuramente via Leandro Paredes che, a conti fatti, ha deluso ogni aspettativa e rientrerà a Parigi dopo il prestito. Nei piani della Juventus, dunque, l’idea di portare a Torino un grande colpo, già pronto ma con ampi margini di crescita, per far fare il salto di qualità alla mediana di Allegri. E le attenzioni della ‘Vecchia Signora’ tornano prepotentemente su un nome che ha scatenato l’interesse di diversi top club italiani, dal Milan alla Roma arrivando fino all’Inter. Si tratta di Davide Frattesi, gioiello del Sassuolo che quest’anno ha già collezionato 23 presenze con 5 reti e ha rinnovato il contratto esattamente un anno fa, fino all’estate 2026. L’idea della Juventus sarà quindi quella di formare, in futuro, un centrocampo giovane e tutto italiano.

Frattesi in pole: la Juve fa sul serio

Perchè Nicolò Rovella rientra nei piani di ‘Madama’ che vuole puntare forte sul talento classe 2001 che è attualmente in prestito al Monza.

Paredes, dunque, è destinato a diventare un deludente ricordo, nei piani della Juventus vi sarà una mediana azzurra che da qui ai prossimi anni potrebbe regalare soddisfazioni anche alla Nazionale attualmente guidata da Roberto Mancini. Valutazione importante quella fatta dal Sassuolo: per far vestire Frattesi di bianconero, serviranno non meno di 30-35 milioni di euro da versare nelle casse degli emiliani in estate.