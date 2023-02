Juve-Inter, da Zidane a Simeone: svolta in panchina

Il calciomercato di Juventus e Inter può passare da un ribaltone in panchina: corsa a quattro per l’estate

La sessione invernale di calciomercato ha chiuso da nemmeno venti giorni ma le grandi società di tutta Europa stanno già lavorano alla prossima stagione.

Verso un’estate che rischia di stravolgere molto tra i top club italiani e non solo. A partire da un intreccio che, in panchina, rischia di regalare pessime notizie a Inter e Juventus. L’edizione odierna di ‘Fichajes.net’ riporta una situazione delicata per quanto riguarda la guida tecnica del Chelsea. I ‘Blues’, da giugno, potrebbero tornare a cambiare incidendo inevitabilmente sulle future scelte delle big di Serie A: Inter e Juventus, in primo piano. Il quotidiano spagnolo sostiene come il lavoro di Graham Potter sia sotto stretta osservazione: il tecnico che ha rimpiazzato Tuchel, infatti, sta deludendo. La squadra londinese è crollata addirittura in decima posizione in Premier League ed è reduce dal recente ko contro il Borussia Dortmund. Ecco perchè Todd Boehly potrebbe dare il benservito a Potter affidandosi ad un grande nome in panchina. C’è Zinedine Zidane, attualmente senza squadra e sogno proibito ormai da anni della Juventus. Con la situazione legata all’Inchiesta Prisma e al probabile addio di Allegri, il francese rischierebbe di sfumare definitivamente se il Chelsea decidesse con decisione di puntare su di lui. Brutte notizie che riguardano altri due nomi ventilati per la ‘Vecchia Signora’ negli ultimi mesi. Mauricio Pochettino, anche lui svincolato, e Luis Enrique.

Zidane-Juve, Simeone-Inter: così cambia tutto

Una rosa di nomi di primissimo ordine per il Chelsea che, dopo aver rinforzato pesantemente la rosa, ha bisogno di registrare risultati positivi nell’immediato. Da giugno, però, attenzione anche a Diego Simeone.

Il ‘Cholo’ viene accostato all’Inter ormai da tempo e i nerazzurri, senza la qualificazione alla prossima Champions League, potrebbero effettivamente decidere di esonerare Simone Inzaghi per fare spazio al grande ritorno dell’argentino. Una situazione, dunque, in divenire con le scelte dei ‘Blues’ che rischiano di fatto di limitare la scelta dell’eventuale nuovo allenatore di Juventus ed Inter.