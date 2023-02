Mourinho sfida Allegri: il Campione del Mondo sul piatto

Roma e Juve si contendono il cartellino del calciatore, in uscita dal suo club dopo un Mondiale strepitoso

Il Mondiale in Qatar ha regalato alla platea internazionale tante conferme sull’indiscusso valore di campioni eterni come Leo Messi, e sull’inarrestabile ascesa di Kylian Mbappé, destinato a ricalcare nelle gesta e nei successi il campione argentino. Già, l’Argentina Campione del Mondo. La kermesse asiatica havisto tra i suoi protagonisti un personaggio che magari avrà anche avuto dei comportamenti ‘discutibili’, ma che è stato decisivo ai fini della vittoria finale dell’Albiceleste.

Già curiosamente traballante nella considerazione del tecnico Unai Emery prima delle incredibili performances in Qatar, l’estremo difensore sudamericano non sembra avere un futuro in Premier League. Questo nonostante il prolungamento di contratto fino al 2027 sottoscritto giusto un anno fa. Ora il portiere è sostanzialmente stato messo sul mercato, con Juve e Roma che si contendono a suon di milioni il suo cartellino.

‘Dibu’ Martinez in Serie A: lotta a due Juve-Roma

Secondo le ultime indiscrezioni, ‘Dibu’ Martinez, l’eroe del terzo Mondiale dell’Albiceleste, sarebbe in partenza da Birminghan. I dissapori con l’allenatore dei Villans proseguono, e a fine anno l’addio sembra certo.

Con un valore di mercato schizzato alle stelle dopo la rassegna iridata – Martinez vale non meno di 30 miloni – Juve e Roma non intendono farsi spaventare dall’onerosità dell’affare. I bianconeri hanno iniziato i loro colloqui esplorativi già all’indomani del Mondiale, per preparare con anticipo il post-Szczesny. In agenda, oltre al portiere argentino, ci sono sempre Guglielmo Vicario e Jan Oblak, ma la pista del connazionale di Angel Di Maria resta valida. Anche la Roma si sarebbe recentemente iscritta alla corsa a Martinez, ritenuto da Josè Mourinho un valido innesto – anche in termini caratteriali e di leadership – per la sua rosa. Tutto è apparecchiato per l’ennesima battaglia di mercato tra le due rivali.