Colpaccio bianconero: Mourinho e l’Inter sono furiosi

Il calciomercato di Inter e Roma può vedere una beffa inattesa a giugno: firma in estate, futuro in bianconero

Sono passate oltre due settimane dalla chiusura della sessione invernale di calciomercato ed i club di tutta Europa continuano la caccia ai colpi per la prossima stagione.

È il caso, tra le altre, di Roma ed Inter che dovranno necessariamente rinforzarsi per mantenere alta l’asticella e le ambizioni, tanto in Serie A quanto in Europa. La corsa per un posto utile alla qualificazione alla prossima Champions League è chiaramente l’obiettivo stagionale anche se le lacune delle due rose ci sono e andranno colmate il prima possibile. In tal senso, è in difesa che le due società hanno messo nel mirino alcuni profili atti a completare un reparto che ha mostrato, a tratti, limiti importanti. I nerazzurri sanno già di perdere Skriniar a zero, probabilmente anche de Vrij, e la ricerca di un nuovo centrale difensivo sarà fondamentale per la squadra di Simone Inzaghi. La Roma ha già la terza difesa del torneo, al momento, ma Mourinho osserva con interesse il profilo di Perr Schuurs. Il centrale del Torino, tra le priorità anche dell’Inter, è reduce da una grande stagione in maglia granata ma in estate con ogni probabilità saluterà la squadra di Juric. Il 23enne, arrivato dall’Ajax la scorsa estate per 9 milioni di euro, ha fino a questo momento collezionato 19 presenze con 2 assist e 1 rete all’attivo tra campionato e Coppa Italia.

Schuurs in bianconero: Roma e Inter bruciate

Adesso, però, la pista che porterebbe Schuurs tra Roma e Milano pare destinata a sfumare definitivamente.

Sì, perchè in questo momento c’è un club dalle enormi possibilità economiche che avrebbe intenzione di regalarsi l’olandese, affiancandolo al connazionale Botman. Si tratta del Newcastle, quarto in Premier League e pronto a regalarsi il talento di proprietà del Toro. Una beffa per Inter e Roma che dovranno quindi orientare le proprie attenzioni altrove per rinforzare il reparto arretrato.