Senza coppe sarà addio: la Juventus ha deciso

Tra le squadre più attive in questo senso troviamo la Juventus che, nonostante i problemi legati al caso plusvalenze, sta cercando di programmare la prossima stagione. Oltre agli acquisti per rinforzare la rosa, però, la dirigenza bianconera è molto attiva anche per quanto riguarda le cessioni, sopratutto di quei calciatori che hanno un ingaggio pesante per le casse del club. A tal proposito, la vecchia signora potrebbe decidere di cedere uno dei punti fermi degli ultimi anni.

Futuro di Szczęsny in dubbio: la Juventus può cederlo

Oltre ad eventuali acquisti per rinforzare la rosa, la società è molto attiva anche sul fronte cessioni. Stando a quanto riportato da Il Bianconero, infatti, la dirigenza sembra pronta a cedere Wojciech Szczęsny in estate, soprattutto in caso di mancata qualificazione nelle competizioni Uefa. Il motivo dietro questa decisione sta nell’ingaggio percepito dal portiere polacco, uno dei più alti dell’intera squadra. Il contratto del ragazzo con la Juventus scadrà nel 2024, ma la società è pronta ad ascoltare tutte le offerte che potrebbero arrivare a breve. Szczęsny ha molte richieste dall’estero sopratutto in Premier League, dove il portiere tornerebbe volentieri dopo l’esperienza con l’Arsenal. Nonostante una seconda parte di stagione da disputare il mercato del futuro sembra già entrare nel vivo, con l’avventura di Szczesny in bianconero che potrebbe essere giunta ai titoli di coda dopo sei anni dal suo arrivo.