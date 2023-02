Sirene spagnole per Vlahovic: il top club prepara il doppio colpo

La grande di Spagna pianifica un doppio colpo per la prossima estate: il tecnico bussa anche alla porta della Juventus

Ci si interroga praticamente quotidianamente, in casa Juve, su quale possa essere il destino di quei top player che forse, senza la qualificazione alla prossima Champions League, potrebbero decidere di cedere alle lusinghe dei grandi top club europei. Tra questi, Dusan Vlahovic e Federico Chiesa rappresentano dei fulgidi esempi delle scelte che anche la dirigenza bianconera è chiamata a compiere.

Il bomber serbo, già ‘storicamente’ corteggiato dalla Premier League, è tornato nel mirino di una grande di Spagna che vuole voltare pagina dopo una stagione che, per lo meno in campionato, sta prendendo una brutta piega. Brutta per le rinomate abiudini vincenti del club, per il quale anche un secondo posto è da considerarsi come una sconfitta. Assieme all’attaccante ex Fiorentina, nell’agenda del presidentissimo iberico è finito anche un giocatote che ha già lavorato con profitto col suo allenatore. Una collaborazione che potrebbe essere rinnovata nella Liga 2023/24.

Vlahovic, torna l’ombra di Ancelotti. Che si prende anche Richarlison

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net‘, Carlo Ancelotti si sarebbe convinto dell’importanza di affiancare a Karim Benzema non uno, bensì due attaccanti in vista della prossima stagione. Accantonato per il momento – ma col Real non è mai detta l’ultima parola – il sogno Kylian Mbappé, la Casa Blanca avrebbe deciso di bussare alla porta della Juve per il centravanti slavo. Ben sapendo della necessità, per il club piemontese, di far quadrare i conti in caso di mancato accesso all’Europa che conta, le Merengues possono avanzare le loro credenziali. Economiche e tecniche. Per non parlare dell’infinito blasone.

Assieme a Vlahovic, sulla sponda bianca di Madrid potrebbe arrivare quel Richarlison che già era stato alle dipendenze del tecnico di Reggiolo nella parentesi all’Everton di quest’ultimo. La strategia del Real a questo punto appare delineata. Non un solo grande e iper milionario colpo, ma due. Non propriamente economici, ma comunque sostenibili. E soprattutto rispondenti ad un certo livello tecnico.