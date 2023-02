Milan, ancora out per infortunio: “Ma com’è possibile?”

Tifosi del Milan preoccupati per le condizioni di Tomori: il difensore in panchina nella sfida con il Tottenham

Fikayo Tomori deve ancora mordere il freno: neanche in panchina il difensore rossonero per la sfida di Champions League con il Milan.

Sorpresa, alla lettura delle formazioni ufficiali, per l’assenza di Fikayo Tomori: il difensore inglese, dopo aver saltato le partite con Sassuolo, Inter e Torino, ha dovuto alzare bandiera bianca anche per la sfida di Champions League con il Totteham. Una brutta notizia per i tifosi rossoneri che speravano di rivedere all’opera l’ex Chelsea, anche solo a partita in corso.

Giovedì pioli garantisce il recupero di bennacer e tomori 5 giorni dopo entrambi non convocati. È una barzelletta dai — Luca Cohen (@lucacohen) February 14, 2023

e poi tomori in tribuna IMPAZZISCO MI MANDATE FUORI DI TESTA pic.twitter.com/CnmsbyyB1T — billyballotourè (@billyballo01) February 14, 2023

Scelta precauzionale per #Tomori

Il difensore non sarà nemmeno in panchina. Hanno provato ma non hanno voluto rischiare #MilanTottenham #ChampionsLeague — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) February 14, 2023

Alle prese con un infortunio all’anca, il calciatore è sceso in campo per il consueto provino prepartita, ma avrebbe accusato un dolore nel calciare. Ecco perché, d’accordo con lo staff medico, si è deciso di far accomodare in tribuna il difensore, fermo ai box da quasi un mese. Rinviato, dunque, il suo rientro che potrebbe avvenire sabato sera nel derby lombardo col Monza allo U-Power Stadium.

Infortunio Tomori, rinviato il rientro del difensore

Sui social, però, molti tifosi rossoneri sono rimasti delusi dalla mancata presenza di Tomori nell’undici di partenza, seppur non si sia trattata di una scelta tecnica, ma legata alle condizioni del calciatore.

Dopo essersi infortunato in occasione del match perso all’Olimpico contro la Roma, Tomori è rimasto in tribuna. Rientrerà non prima di sabato, quando i rossoneri faranno visita al Monza.

Fino a ieri Tomori stava benissimo ed era tra i titolari per stasera.

Oggi niente. Neanche disponibile. Non se ne può veramente più! — Boa Pioli OUT Teng 🙏⏳ (@ilrossonero94) February 14, 2023