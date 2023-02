Scambio allettante: Milan-Tottenham muove due big

Fari puntati su quanto avviene a San Siro nella sfida d’andata degli ottavi di finale di Champions League tra il Milan e il Tottenham. Un asse che potrebbe anche scaldare il mercato

Il Milan non può concedersi più particolari passi falsi in una stagione che fin qui ha portato un raccolto decisamente inferiore rispetto alle aspettative. I campioni d’Italia hanno già abdicato per la corsa scudetto, e la Champions passa anche da stasera.

Al momento infatti la truppa di Stefano Pioli è in campo in una gara difficilissima contro il Tottenham di Antonio Conte, sfidante in due gare per l’accesso al prossimo turno della massima competizione europea. I rossoneri sono arrivati agli ottavi raccogliendo un secondo posto ai gironi alle spalle del Chelsea, mentre gli ‘Spurs’ hanno rimediato il primato del raggruppamento il passaggio del turno al fotofinish finendo davanti all’Eintracht, prossimo avversario europeo del Napoli. Una doppia gara quindi molto intrigante quella tra le squadre di Pioli e di Conte, che hanno anche due approcci diversi da mettere a confronto, al netto dei recenti tentativi dell’allenatore milanista di trovare soluzioni tattiche alternative.

Calciomercato Milan, asse col Tottenham che punta la difesa: Tomori per Emerson

Tralasciando l’epilogo della gara di stasera, ed in generale anche la sfida di ritorno in Inghilterra da cui uscirà il nome della squadra che strapperà il pass per i quarti, Milan-Tottenham può essere anche un asse eventuale di mercato.

Da Kessie a Kulusevski passando per Tanganga e Zaniolo, le due compagini spesso sono anche legate da lontano ad un filo di calciomercato che potrebbe essere esplorato anche in futuro in termini di suggestioni. Non è da escludere un richiamo inglese per Tomori, ex Chelsea che potrebbe far comodo agli ‘Spurs’ a prescindere dalla permanenza o meno di Conte. Sul piatto la compagine inglese potrebbe, in caso di interesse, anche mettere uno scambio allettante con Emerson Royal, laterale destro che sul lungo periodo dovrebbe iniziare a perdere il posto o comunque a giocarselo in quanto il Tottenham ha deciso di investire già a gennaio su Pedro Porro nello stesso ruolo. Un terzino brasiliano che potrebbe anche stuzzicare ma che di certo non basterebbe a smuovere il Milan.