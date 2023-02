Chiesa saluta la Juventus: prende corpo la doppia ipotesi

Il futuro di Federico Chiesa torna fortemente in discussione: lo scenario estivo che può far tremare la Juventus

Dopo una rimonta fino al secondo posto, la Juventus di Massimiliano Allegri ha dovuto fare i conti con la penalizzazione dovuta alle plusvalenze fittizie che ha di fatto compromesso la stagione della squadra bianconera.

La sconfitta in campionato col Monza e poi il successo in Coppa Italia sulla Lazio anticiperanno la sfida salvezza, di martedì sera, in casa della Salernitana. Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve ed in vista della prossima estate molto rischia di cambiare agli ordini dell’allenatore livornese. Chi potrebbe finire per dire clamorosamente addio alla Juventus al termine dell’attuale stagione è Federico Chiesa. Da poco rientrato dopo un lungo e grave infortunio, il figlio d’arte continua a rimanere nel mirino di diversi top club per giugno. Fari puntati dalla Premier League dove, oltre al Liverpool che ormai da tempo tallona il profilo del gioiello bianconero, vi sarebbe finito anche l’Arsenal. Una battaglia annunciata tra le due società per provare a strappare al club torinese il classe 1997 campione d’Europa con l’Italia. Secondo quanto riferito da ‘Liverpool Echo’, poi, Chiesa sarebbe tentato dal grande salto nel calcio inglese al termine dell’attuale stagione.

Chiesa via dalla Juve: ecco cosa sta succedendo

Ciò che certamente potrebbe incidere per la partenza dell’ex Fiorentina saranno i risvolti dell’Inchiesta Prisma.

Dopo i 15 punti di penalizzazione arrivati per le plusvalenze fittizie, adesso anche l’ormai nota ‘manovra stipendi’ rischia di affossare ulteriormente la Juventus. E diversi dei big di Allegri potrebbero guardarsi intorno per salutare il calcio italiano. In primis proprio Chiesa per il quale Arsenal e Liverpool sono pronte a duellare durante il prossimo calciomercato estivo.