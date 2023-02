L’Atletico ha scelto il dopo Simeone: le italiane esultano

Questa seconda parte di stagione consentirà alle società di valutare il futuro dei rispettivi allenatori.

Con il calciomercato terminato, le società possono pensare esclusivamente al campo, per affrontare al meglio la seconda parte di stagione.

Una delle società che sta valutando costantemente la posizione del proprio allenatore è l’Atletico Madrid, che potrebbe decidere di separarsi da Diego Simeone al termine della stagione. Una stagione più che deludente da parte del tecnico argentino, ha portato la dirigenza biancorossa a sondare il terreno con altri allenatori, tanto da aver individuato il profilo giusto in caso di addio ufficiale al Cholo.

Scelto il sostituto di Simeone: L’Atletico punta Gallardo

Come detto, l’Atletico Madrid potrebbe decidere di separarsi da Diego Simeone, visti i pessimi risultati ottenuti in questa prima parte di stagione.

Proprio per questo motivo, la dirigenza spagnola sta sondando i possibili sostituti, tanto da aver individuato il profilo giusto. Stando a quanto riporta il portale fichajes.net, infatti, il preferito dal club spagnolo è Marcelo Gallardo, ex allenatore del River Plate. Sul taccuino della dirigenza biancorossa sono presenti anche Luis Enrique e Tuchel, ma il tecnico argentino sembra averli superati di gran lunga. Questo spiana la squadra alle big del nostro campionato, che potrebbero cambiare al termine della stagione. Su Luis Enrique, infatti, c’è il gradimento della Juventus, che potrebbe separarsi da Allegri a fine stagione. Ovviamente tutto dipenderà dalle sanzioni che colpiranno la vecchia signora, sopratutto per quanto riguarda le coppe europee. Senza competizioni, infatti, sembra impossibile pensare che il tecnico spagnolo possa accettare il club bianconero. Uno dei nomi più caldi per l’Inter per il dopo Inzaghi, invece, è proprio Tuchel, attualmente senza squadra dopo essere stato esonerato dal Chelsea. Qualora il tecnico piacentino non dovesse centrare gli obiettivi prefissati ad inizio stagione, la società potrebbe decidere un cambio di guida tecnica, con Tuchel che resta uno dei maggiori candidati.