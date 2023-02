Piombano su Bremer: ora la Juventus trema!

Il Manchester United potrebbe andare all’assalto di Gleison Bremer, difensore centrale della Juventus di Allegri: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

La Juventus di Massimiliano Allegri, dopo la penalizzazione e le difficoltà nel campionato italiano di Serie A, è ripartita con la vittoria in Coppa Italia ai danni della Lazio di Maurizio Sarri.

I bianconeri hanno infatti staccato il pass per le semifinali della competizione, dove affronteranno l’Inter di Simone Inzaghi, grazie alla rete di Gleison Bremer, difensore centrale arrivato dal Torino nell’ultima estate di calciomercato per poco meno di 50 milioni di euro. Il giocatore brasiliano, ormai titolare fisso nell’undici della Juventus, si è subito affermato con un punto cardine della rosa di Massimiliano Allegri e il cambio di squadra non si è minimamente risentito. Ci sono state certamente delle difficoltà, basti pensare alla prestazione horror contro il Napoli di Luciano Spalletti, ma le partite di livello sono state finora molte e il valore di mercato si è confermato sui 50 milioni di euro. Attenzione però a quello che sarà il futuro della Juventus, soprattutto se non dovesse accedere alla prossima fase a gironi di Champions League come è molto probabile che accadrà.

Calciomercato Juventus, occhio al futuro di Bremer: assalto dall’estero

In caso di mancata qualificazione in Champions League, la Juventus potrebbe veder Gleison Bremer salutare nella prossima estate di calciomercato. Su di lui sarebbero infatti finiti gli occhi del Manchester United di Erik Ten Hag, manager dei Red Devils che sta cercando di rilanciare la squadra dopo qualche stagione di difficoltà, in particolare la scorsa.

Ora il club di Premier è stabilmente fra le prime quattro e, per andare all’assalto della prima posizione, nella prossima estate potrebbe puntare proprio sul nome di Bremer, valutato dalla Juventus 50 milioni di euro. Lo United potrebbe cercare di tirare il prezzo vista la mancata Champions, ma la Vecchia Signora non sembra intenzionata a fare passi indietro.