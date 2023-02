La Roma sfida Juve e Inter: tutta ‘colpa’ di Spinazzola

Leonardo Spinazzola è tornato ad essere titolare contro il Napoli, ma delude ancora. Ora può dire addio, assalto al sostituto

La Roma continua a monitorare attentamente profili interessanti per il futuro. In estate ci sarà una mini rivoluzione per puntellare la rosa giallorossa a disposizione di José Mourinho. Da valutare la situazione intorno al futuro di Leonardo Spinazzola, che non è tornato più sui livelli massimali dopo l’infortunio rimediato ad Euro2020. Un grave infortunio che l’ha tenuto fuori per circa un anno, ma al suo rientro non è mai stato come un tempo. Ha perso freschezza come quinto nelle due fasi di gioco non riuscendo mai a recuperare una condizione ottimale. All’Europeo è stata una spina nel fianco per le difese avversarie diventando micidiale con e senza palla.

Ora la Roma potrebbe pensare rapidamente al suo addio con tanti profili messi nel mirino dalla dirigenza giallorossa. Sfida a distanza con Inter e Juventus per provare ad arrivare così ad idee suggestive per le corsie esterne. Da Grimaldo a Raphael Guerreiro: due nomi da urlo già accostati in passato alle big della Serie A. Novità interessanti in vista dei prossimi anni con nerazzurri e bianconeri che vorrebbero così rinforzare a loro volta le corsie esterne.

Roma, Grimaldo e Guerriero: due idee per Mourinho

José Mourinho ha inserito, a poco a poco, anche giovani interessanti valorizzando il settore giovanile giallorosso, ma servono rinforzi di assoluto valore per continuare il percorso di crescita intrapreso due anni fa. Guerriero, attualmente terzino del Borussia Dortmund, si libererà a zero dal club tedesco per una nuova avventura suggestiva: già tante big hanno bussato alla porta del suo procuratore in attesa della destinazione ufficiale.

Stessa situazione per Alejandro Grimaldo, terzino spagnolo del Benfica, pronto a fare le valigie in estate. Due innesti a parametro zero davvero entusiasmanti per le big della Serie A, che non vogliono perdere il passo con i migliori club d’Europa.