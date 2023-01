La Juve ne prende due: intreccio folle con Chiesa

Un’estate all’insegna della rivoluzione: la Juventus sogna il super doppio colpo, attenzione al futuro di Chiesa

Il 2023 della Juventus è cominciato nel migliore dei modi. Se il finire dello scorso anno aveva registrato una ripresa importante per gli uomini di Massimiliano Allegri, la tendenza pare essere rimasta la stessa.

Sì, perché le vittorie su Cremonese e Udinese e l’ultimo passo falso del Milan con la Roma in campionato, hanno traghettato la ‘Vecchia Signora’ fino al quarto posto. A poche ore dal big match del ‘Diego Maradona’ contro il Napoli, per la squadra torinese torna con prepotenza il pensiero sul calciomercato che già a gennaio può portare nuove forze al gruppo allenato da Massimiliano Allegri. Attenzione, però, anche e soprattutto in vista dell’estate: l’intreccio che può coinvolgere Federico Chiesa e due big protagonisti in Spagna. Occhi in casa Barcellona dove la Juventus avrebbe messo nel mirino due giocatori di primissimo livello per potenziare la rosa in vista del prossimo anno. In primis il brasiliano Raphinha, arrivato la scorsa estate dal Leeds e tra gli oggetti del desiderio del club piemontese.

Juve-Barcellona, spunta pure Chiesa: scenario clamoroso

Non c’è solo l’interesse verso il gioiello di Porto Alegre, però, visto che come registrato nelle ultime settimane, anche Franck Kessie piace non poco alla società bianconera.

L’ivoriano non ha inciso come da aspettative e, adesso, potrebbe fare ritorno in Italia e ‘tradire’ il Milan. Un doppio colpo da sogno che può, tuttavia, costare a caro prezzo alla Juventus. Perché la risposta del Barcellona, dal sapore provocatorio, porterebbe all’inserimento di Federico Chiesa nel possibile scambio estivo. Una trattativa che può prendere corpo nei prossimi mesi: Kessie e Raphinha in primo piano, con Chiesa tra i grandi desideri del club di Joan Laporta per il 2023.