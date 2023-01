La Roma vince grazie a Dybala, ma Zaniolo è una furia: 1-0 sul Genoa

La Roma batte il Genoa con uno squillo del subentrato Dybala. Zaniolo fa parlare di sé dopo aver protestato nel tunnel

La prima frazione è tutta a tinte giallorosse, con un Genoa che non si avvicina mai a centrare lo specchio della porta.

Al 21′ c’è il primo spunto pericoloso da parte della Roma che con Tammy Abraham ha sfiorato di poco il gol grazie alla pronta parate di Josep Martinez. Al minuto 33 il capitano, Lorenzo Pellegrini, va a un passo dall’1-0 per la Roma, ma il suo fendente dal limite dell’area impatta deciso sulla traversa. Zaniolo si fa ammonire a seguito di una parte di gara molto nervosa, tanto che nel tunnel a fine primo tempo ha protestato ampiamente, imprecando dinanzi all’arbitro.

Roma-Genoa 1-0: tabellino e marcatori

La seconda frazione si apre con l’ingresso in campo di Paulo Dybala, fresco di Coppa del Mondo con la nazionale albiceleste.

Proprio Dybala si rende pericoloso al 52′ con una grande conclusione, che Martinez devia prontamente in corner. Non tarda ad arrivare la marcatura per Dybala, che al 65′ trafigge il portiere genoano battendo in porta dopo una bella azione personale. La partita termina sul risultato di 1-0.

ROMA-GENOA 1-0

65′ Dybala