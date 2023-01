Futuro Vlahovic, annuncio in diretta: “Non mi stupirei”

La Juventus sta attraversando un momento di forma che lascia spazio a poche discussioni. Tuttavia il futuro di Vlahovic continua a tenere banco

Le big di Serie A hanno un po’ di problemi per quanto riguarda la situazione contrattuale di tanti big.

Se il Milan da una parte vive attimi di preoccupazione per Leao, l’Inter rischia di trovarsi praticamente senza difesa per il prossimo anno. La Juventus però, anche con un contratto a lunga scadenza, dovrà fare i conti con le numerose estimatrici di Dusan Vlahovic.

Spinosi: “Non mi stupirei che qualcuno bussasse…”

Il noto agente Lodovico Spinosi è intervenuto ai microfoni di calcimoercato.it sul canale Tv Play, affrontando principalmente due temi: il rinnovo di Leao e il futuro di Vlahovic.

Sul serbo, Spinosi è sicuro della sua titolarità una volta recuperata appieno la forma: “Collaboro con i suoi agenti. Cessione all’estero? Non ne so nulla. Per quello che ho percepito la Juve è felice di averlo preso. Quando Vlahovic starà bene riprenderà la posizione da titolare e ne farà le spese non so chi tra Milik e Kean. E’ il centravanti della Juventus. Per quanto riguarda le opportunità di mercato e l’interesse di club estere penso sia normale, siamo sempre saccheggiati. Non mi stupirei che qualcuno bussasse alla porta della Juventus. Comunque per chi dice che non sta facendo bene guardando i numeri ha un gol ogni due partite, stando non benissimo e in una Juve che ha faticato. Come sta? Sta lavorando per stare bene. Penso si possa risolvere entro la fine del mese. Posso assicurare che se si può allenare 5 giorni se ne allena 6. Ha mentalità e voglia di allenare impressionante. La aveva già dai tempi di Firenze, in Primavera. Son sicuro che starà facendo di tutto per tornare”.

Non poteva certo mancare una considerazione sul futuro di Rafael Leao e sul suo rinnovo: “Quanto pagherei per il rinnovo? Non so quale sia il tetto che hanno loro. Per Leao se posso andare fuori budget vado, immagino il tetto sia 6-7. Chiederei quello se fossi l’agente, anche alla luce del rinnovo di Bennacer. Dipende da quello che hanno in mano, son tante le variabili. Vale comunque la pena rinnovare per poi venderlo a oltre 100 milioni. Immagino l’idea sia quella perché poi se continua così è difficile che resti nel nostro campionato”