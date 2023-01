Dimarco e i dubbi sul futuro: spunta lo scambio in Spagna

Il terzino dell’Inter sta disputando una grande stagione e sarebbe vicino a una scelta importante

Dimenticare il Perisic dell’ultima stagione è impossibile, ma quest’anno Dimarco sta andando obiettivamente oltre le attese. Per Inzaghi è intoccabile, a scapito di Gosens per il quale solo un anno fa l’Inter ha investito la bellezza di 28 milioni.

Il rendimento di Dimarco non sarà passato inosservato, anche perché il ruolo che ricopre è diventato tra i più ricercati e pagati a livello internazionale. Tutti noi parliamo di Dumfries, ma non si possono escludere tentativi stranieri per accaparrarsi il cartellino del terzino cresciuto nel vivaio interista.

Intanto, stando agli ultimi rumors, il classe ’97 starebbe per compiere una scelta importante e per certi versi clamorosa: lasciare il suo ormai storico agente, vale a dire Beppe Riso, per affidarsi a Sebastien Ledure. Già, proprio il famoso avvocato protagonista all’inizio della passta estate dell’operazione ritorno a Milano di Romelu Lukaku.

Calciomercato Inter, da Barcellona: Kessie per Dimarco

Il passaggio alla corte di Ledure potrebbe aprire scenari fin qui impensabili per il futuro di Dimarco. Nei colloqui per Depay, dai media spagnoli dato vicinissimo all’Atletico Madrid, il legale potrebbe offrire il laterale di Inzaghi proprio al Barcellona da tempo a caccia di un rinforzo per la fascia mancina.

Ai blaugrana il nome di Dimarco potrebbe intrigare e per cercare di aggiudicarselo potrebbero offrire all’Inter nientemeno che uno scambio alla pari con Franck Kessie. La risposta a tale offerta, tuttavia, sarebbe negativa. Per far vacillare il club di viale della Liberazione, infatti, servirebbe un’offerta interamente cash da almeno una trentina di milioni.