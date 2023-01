Lo offrono alla Juventus, ma il giocatore la pensa diversamente

Koke, capitano dell’Atletico Madrid, potrebbe essere offerto alla Juventus di Massimiliano Allegri: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

La Juventus di Massimiliano Allegri stasera al Maradona sfiderà il Napoli in occasione del vero snodo per lo scudetto.

La Vecchia Signora, reduce da ben otto vittorie consecutive nel campionato italiano di Serie A, è arrivata ad un crocevia molto importante e davanti ci saranno gli azzurri di Luciano Spalletti che, nonostante la sconfitta contro l’Inter di Simone Inzaghi alla ripresa del campionato, sono tornati a marciare con i tre punti ottenuti a Genova in casa della Sampdoria di Dejan Stankovic. Nel frattempo ci sono sempre le trattative di calciomercato per questo mese di gennaio, dove i trasferimenti sono aperti, ma soprattutto per l’estate dove in casa Juventus potrebbe essere proposto un nome di altissimo livello che arriverebbe dalla Spagna, più precisamente dall’Atletico Madrid. Stiamo parlando del capitano dei Colchoneros, Koke. Il centrocampista tuttofare della società madrilena è in scadenza di contratto nel 2024 e, vista la sua carta d’identità che lo vede superare i 30 anni, potrebbe anche cambiare aria nel prossimo futuro, magari ad un prezzo di saldo.

Calciomercato Juventus, Koke potrebbe essere offerto ai bianconeri: la situazione

Koke, che in questa stagione resta un baluardo del centrocampo dell’Atletico Madrid, sarebbe il profilo più giusto per il centrocampo della Juventus di Massimiliano Allegri, soprattutto se Rabiot non dovesse rinnovare il suo contratto con la Vecchia Signora. I nodi però sono molteplici a partire dall’ingaggio, decisamente elevato, del giocatore.

Bisognerà inoltre capire quale sarà la nuova politica societaria della Juventus, in virtù anche degli ultimi e dei prossimi accadimenti giudiziari in termini sportivi e penali. Per ultimo, ma non per importanza, non va trascurato l’elemento legato alla volontà del calciatore. Koke è infatti molto legato al suo Atletico Madrid e difficilmente vorrà lasciare il Wanda Metropolitano.