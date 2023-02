Pioli ai saluti, l’annuncio: “Cardinale ha un sogno”

Il tecnico rossonero deve riprendere in mano le redini della squadra per non incappare nella soluzione definitiva di un cambio in panchina, seguendo il sogno del patron del Milan

I recenti risultati maturati in campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana hanno messo altamente in discussione l’operato di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Per il tecnico rossonero si tratta di un momento piuttosto delicato e adesso è chiamato ad invertire il trend per non rischiare il proprio posto a partire dalla prossima stagione.

Ad aver detto la sua in merito a questo scottante tema di mercato è il giornalista di ‘Repubblica’ Enrico De Lellis, nel corso della trasmissione in diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay‘. “Credo che sia ancora presto per prendere decisioni in merito, Pioli è un signor allenatore. Ma è altrettanto vero che il sogno di Cardinale è Antonio Conte, lo sanno tutti. Da qui a dire che il patron del Milan farà un’offerta a Conte e che il tecnico salentino la accetterà c’è un abisso, però è un nome che piace e lui stesso vuole fare ritorno in Italia“, ha dichiarato il giornalista.

De Lellis: “Disastro sui diritti tv”

Dopodiché ha focalizzato la propria attenzione sulla questione diritti tv, argomento all’ordine del giorno nell’Assemblea dei vertici della Lega Serie A.

“Potrebbe arrivare un nuovo disastro in materia diritti tv, sappiamo tutti che molti club vivono con questo tipo di accordi. Molti dovranno ridimensionarsi per mettere a posto i conti, mentre altri potrebbero fare davvero il botto. Poi mi metto nei panni del tifoso, che dovrà fare otto abbonamento per poter vedere tutto il calcio“, ha concluso De Lellis.