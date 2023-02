Sarri addio, Maldini serve la doppia beffa a Lotito

Continuano le indiscrezioni su un possibile approdo di Maurizio Sarri al Milan: Maldini studia il doppio colpo

Il momento poco felice della Lazio, capace, appena 20 giorni di fa, di sotterrare il Milan con una poker fantastico, è scoppiato in tutta la sua evidenza nelle ultime due apparizioni, nelle quali i capitolini hanno raccolto appena un punto. Forse i fischi dell’Olimpico dopo la sconfitta contro l’Atalanta potrebbero sembrare ingenerosi, ma qualcosa potrebbe essersi rotto tra Maurizio Sarri e la società biancoceleste. E la squadra, ovviamente.

Le indiscrezioni su un possibile addio del tecnico toscano a fine stagione si stanno moltiplicando. Complice la piega che sta prendendo la stagione del Milan, che rischia di restare fuori dai primi 4 posti che garantiscono la partecipazione alla prossima Champions League, il club meneghino non scarta del tutto l’ipotesi di corteggiare il ‘Comandante’ per un possibile clamoroso approdo a Milanello.

Doppio colpo dalla Lazio, Maldini fa sul serio

Se le voci su un interessamento dei rossoneri per il vulcanico tecnico ex Napoli e Juve non sono una novità – Sarri garanteirebbe una certa continuità nella filosofia di gioco già propugnata da Pioli – stupisce l’idea che l’attuale allenatore dei capitolini possa avanzare, come prima richiesta, un talento già facente parte della sua squadra. Un calciatore che dalle parti di Milano ha sempre riscosso consensi.

Parliamo di Felipe Anderson, il brasiliano in scadenza di contratto nel 2024 col club biancoceleste. Il costo relativamente contenuto dell’operazione – non più di 20 miliioni, ma in estate Lotito potrebbe accontentarsi anche di meno – rendono l’affare praticabile. Il sudamericano potrebbe portare, sotto gli ordini del suo mentore poi, quella ventata di brillantezza e freschezza offensiva che per tutta la corrente stagione i vari Saelemaekers, de Ketelaere, Junior Messias e Brahim Diaz sono stati incapaci di offrire.