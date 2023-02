Roma nel mirino: il clamoroso sfogo della mamma di Zaniolo

In un’intervista esclusiva al ‘Corriere dello Sport’, la mamma dell’ex giallorosso si è resa protagonista di un clamoroso sfogo

Prima idolatrato, poi etichettato come traditore, ed infine ceduto. Questa, condensata in pochi ed essenziali passaggi, la parabola degli ultimi mesi di Nicolò Zaniolo in giallorosso. Come noto, il calciatore è stato alla fine ceduto al Galatasaray, approfittando delle chiusura ritardata del mercato turco. Ma non per questo si sono spente le polemiche sul chiacchierato addio del talento nativo di Massa.

“Dopo la vittoria in Conference League c’è stata la possibilità di pensare a cambiare aria, ne parliamo con la società che ci fa sapere una cosa: cinquanta o sessanta milioni, per loro, è il valore del ragazzo. Ma non arrivano offerte di quel tipo e lui resta, anche contento. Solo che si aspetta un rinnovo di contratto con cifre in linea con quella valutazione che non è arrivato a differenza dei suoi compagni“, ha esordito Francesca Costa – mamma del calciatore – ai microfoni de ‘Il Corriere dello Sport’.

“Abbandonato dalla Roma”: Francesca Costa si sfoga

“Hanno raccontato che si è rifiutato di giocare per la Roma, che è un traditore, lo hanno preso per pazzo senza magari raccontare di quando ha giocato con le infiltrazioni per la spalla rotta. Non c’è stata correttezza nei suoi confronti da parte della società. Invece è stato male davvero: quando a gennaio non è stato convocato con la Fiorentina era debole, tremava. Tutti i medici hanno riscontrato la verità. Non so se fosse influenza o stress, ma mio figlio non stava bene“, ha continuato.

“Voglio chiarire un aspetto: Nicolò si sarebbe ridotto l’ingaggio, o avrebbe chiesto gli stessi soldi della Roma, per il Milan o il Tottenham. Ma quelle società non hanno trovato l’accordo con il club giallorosso. A quel punto c’era il Bournemouth: non è vero che ci hanno offerto cinque milioni a stagione, quando mai. Nicolò non stava bene per la situazione che si era venuta a creare intorno a lui, anzi che è stata creata intorno a lui. È chiaro che cambiando aria e iniziando una nuova avventura ora sta meglio. Per quanto, ora viviamo in una terra che è stata devastata da un terremoto. Siamo veramente tutti provati da quello che è successo in Turchia. Nicolò, e noi nel nostro piccolo, cercheremo di fare la nostra parte per poter essere ancora più utili“, ha concluso.