Addio Kessie, assalto al gioiello bianconero: Allegri trema

Acquistato a parametro zero con un corteggiamento iniziato da lontano e conclusosi nel giugno scorso con un accordo che, dal punto di vista della remunerazione del giocatore, era molto più vantaggioso di quanto offerto dal Milan, Franck Kessié ha finora deluso le aspettative. Il ‘tuttocampista’ ammirato a Milano è sembrato spesso un lontano parente di quello che ha calcato con poco profitto l’erba del Camp Nou nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa.

Già a gennaio il club catalano aveva provato a ‘disfarsi’ dell’ivoriano in un affascinante scambio con Marcelo Brozovic, ma il club nerazzurro non se l’è sentita di rinunciare al suo metronomo a cuor leggero. Ecco che allora, al posto del ‘Presidente’, Xavi avrebbe puntato uno dei talenti più fulgidi di tutto il panorama calcistico italiano. Un giocatore che sta trovando sempre più spazio nella travagliata stagione della Juve di Max Allegri.

Xavi punta Fagioli, Juve all’angolo

Ben consapevole che, se non verrà annullata la penalizzazione di 15 punti e/o se la nuova inchiesta sul blocco degli stipendi dovesse portare nuove conseguenze alla classifica della Juve, il club bianconero non disputerà la prossima Champions League, il Barcellona vuole fare la spesa a Torino. Con Dusan Vlahovic già nel mirino del Real Madrid, il club catalano vorrebbe pescare a centrocampo. Dove c’è Nicolò Fagioli, che piace da matti a Xavi.

L’esborso economico non è di quelli impossibili. Con la Juve presumibilmente all’angolo dal punto di vista finanziario, qualche big dovrà pur partire. Bisognerebbe capire se, al di là delle dichiarazioni di rito, il club bianconero voglia proteggere i suoi giovani gioielli italiani. Per costruire su di essi la squadra del futuro. O se i scarifici tecnici ed economici verranno fatti per qualche big con grande mercato – Chiesa, per esempio, oltre al bomber serbo-. Una cosa è certa: se Kessié sarà ceduto, il Barcellona farà un tentativo per l’ex Cremonese.