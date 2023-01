HIGHLIGHTS | Il Milan affonda all’Olimpico, poker Lazio

Spettacolo Lazio nel posticipo della 19^ giornata del campionato di Serie A: quattro gol ad un Milan sempre più in crisi

Settimana da dimenticare per il Milan che dopo la sconfitta in Supercoppa esce con le ossa rotte dal posticipo della 19^ giornata. Napoli sempre più in fuga al primo posto.

Alla Lazio bastano appena quattro minuti di gioco per sbloccare il risultato: in gol Milinkovic-Savic al termine di una azione ben manovrata sull’asse Felipe Anderson-Zaccagni. Biancocelesti in controllo del match, con il raddoppio che arriva al 38′: ancora Zaccagni tra i protagonisti.

È lui a toccare per ultimo la sfera dopo che Marusic l’aveva spedita sul palo su suggerimento di Pedro. Nella ripresa la Lazio affonda il terzo colpo: Kalulu entra fallosamente su Pedro, l’arbitro concede il calcio di rigore e Luis Alberto non sbaglia, battendo ancora una volta Tatarusanu. E nel finale c’è anche il poker: questa volta tocca a Felipe Anderson battere il portiere rossonero, concludendo una azione spettacolare.

Lazio-Milan: highlights, tabellino e classifica

LAZIO-MILAN 4-0

4′ Milinkovic-Savic, 38′ Zaccagni, 67′ rig. Luis Alberto, 75′ Felipe Anderson

La classifica: Napoli 50, Milan 38, Lazio 37, Inter 37, Roma 37, Atalanta 35, Udinese 28, Torino 26, Empoli 25, Juventus 23, Fiorentina 23, Bologna 23, Monza 22, Lecce 20, Spezia 18, Salernitana 18, Sassuolo 17, Verona 12, Sampdoria 9, Cremonese 8

