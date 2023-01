Il Milan fa spazio a Zaniolo: vanno via in tre

Il calciomercato sta entrando nella sua fase più calda, con le società al lavoro sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni.

Una delle squadre più attive in questi ultimi giorni di mercato è il Milan, sia per quanto riguarda possibili nuovi innesti ma anche per le cessione di quei calciatori che non rientrano nel progetto tecnico targato Pioli. Per quanto riguarda possibili entrate, il nome più caldo è quello di Nicolò Zaniolo, con la trattativa che potrebbe decollare nelle prossime ore. La dirigenza rossonera, però, è molto attiva anche sul fronte uscite, con tre calciatore che potrebbero lasciare Milano a breve.

Non solo il mercato in entrata: il Milan lavora su tre uscite

Se per quanto riguarda le entrate il nome di Zaniolo si fa sempre più caldo, con la trattativa che potrebbe subire un’accelerata nelle prossime ore, il mercato in uscita non è da meno. Sono tre, infatti, i calciatori che a breve potrebbero salutare Milano per trovare fortuna altrove. Stiamo parlando di Adli, Bakayoko e Lazetic, che sembrano non rientrare più nel progetto Pioli. Adli e Lazetic potrebbero continuare la propria carriera in Italia, con l’ex Bordeaux che ha attirato l’attenzione della Sampdoria, mentre Lazetic piace al Cagliari e alla stessa squadra blucerchiata. Per quanto riguarda Bakayoko, la strada più percorribile sembra quella che porta in Turchia, più precisamente all’Adana di Montella. Il calciomercato si appresta ad entrare definitivamente nel vivo, con il Milan pronto a viverlo da protagonista assoluto.