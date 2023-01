Karsdorp-Juve, ci risiamo: una condizione per il via libera

Il calciomercato della Juventus può vedere un colpo last minute: riecco Karsdorp, spunta una condizione fondamentale

Il rocambolesco 3-3 contro l’Atalanta non ha fatto altro che rallentare una classifica che per la Juventus, dopo la pesante penalizzazione, comincia ad essere dura da digerire.

Il -15 sulle spalle della squadra di Allegri che è chiamata ad uno sforzo non indifferente per tentare di raddrizzare una stagione rovinata in buona parte dai guai extracalcistici. Dal campo al calciomercato il passo è breve e per i bianconeri è tempo di tornare a correre anche in ottica rinforzi. Se i discorsi per la rivoluzione preannunciata sono avviati in vista di giugno, a gennaio qualcosa potrebbe cambiare. Resta in scadenza in estate Cuadrado, una pedina fondamentale per Allegri che non rinnoverà l’accordo con il club torinese. Ecco perchè Rick Karsdorp pare un profilo destinato a tornare caldo, già per l’attuale sessione invernale di mercato. Sì, perchè l’olandese rimane un separato in casa alla corte di Mourinho ed è solo in attesa di comprendere che colore avrà la sua prossima maglia. L’ipotesi bianconera resta viva, la dirigenza sembra avere un piano ben preciso per questi ultimi giorni di gennaio. È palese come l’ex Feyenoord sia un profilo gradito alla società piemontese e, in tal senso, Karsdorp potrebbe finire in bianconero già in questa settimana.

Karsdorp alla Juventus: così si può

La Juventus intende ritornare con forza sul forte laterale classe ’95, fuori rosa ormai da diverso tempo.

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’ l’ipotesi Juventus sarebbe percorribile ma solo ad una determinata condizione. Il giocatore potrà approdare a Torino soltanto se il club giallorosso sarà disposto a cederlo in prestito, senza alcun obbligo di riscatto. Uno scenario in continuo divenire, con la Roma che sta facendo i conti con un’altra probabile partenza illustre: quella di Nicolò Zaniolo, seguito da Milan e Tottenham.