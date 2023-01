Napoli-Juve, doppio ko: tutta ‘colpa’ di Sarri

Il calciomercato di Juventus e Napoli vicino ad una svolta: così può sfumare subito il colpaccio per Allegri e Spalletti

Mancano ancora pochi giorni e la sessione invernale di calciomercato chiuderà ufficialmente i battenti. I fari dei top club di tutta Europa sono, però, già proiettati alla prossima estate.

Tra le società che in vista di giugno hanno intenzione di operare in modo massiccio vi sono certamente Napoli e Juventus. Club rivali che vivono situazioni decisamente diverse. Gli azzurri sono in piena corsa in Champions League, primissimi in Serie A e lanciati verso il tricolore. La ‘Vecchia Signora’ deve invece fare i conti con guai extracalcistici che hanno portato al momento ad una pesantissima penalizzazione in campionato. Ecco perchè, per esigenze diverse, le necessità delle due big di Serie A potrebbero intrecciarsi in vista di giugno. Ed un nome che ha stuzzicato a lungo è quello di Jorginho, centrocampista del Chelsea e della nazionale azzurra in scadenza a giugno con i ‘Blues’. Il talento campione d’Europa con l’Italia lascerà Londra in estate, la Juventus ci ha pensato a lungo e anche il Napoli, negli ultimi giorni, è parso interessato alla possibile seconda avventura di Jorginho sotto il Vesuvio. Purtroppo, però, potrebbe sfumare tutto con diversi mesi d’anticipo.

Jorginho ancora in Italia: l’ostacolo è Sarri

Sì, perchè un club pronto a puntare forte su Jorginho è il Tottenham, che in estate cambierà con ogni probabilità allenatore e vorrebbe puntare su Maurizio Sarri per rimpiazzare Conte.

La prima richiesta dell’allenatore ex Napoli sarebbe proprio Jorginho, un suo pupillo e perno fondamentale nelle sue squadre. Una situazione che, se si concretizzasse l’addio di Conte e l’assalto a Sarri, potrebbe effettivamente diventare molto calda. Con buona pace di Juventus e Napoli che potrebbero dover dire, stavolta definitivamente, addio al centrocampista classe 1991 che in questa stagione ha già collezionato 25 presenze con 3 gol agli ordini di Graham Potter.