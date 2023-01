Maldini si gioca lo scambio: Zaniolo pronto per Pioli

Il calciomercato invernale sta entrando sempre più nel vivo, con le società pronte a piazzare gli ultimi colpi.

Una delle società più attive è il Milan, che ha tutta l’intenzione di provare a rinforzare la rosa a disposizione di mister Pioli. Il reparto che la dirigenza rossonera vuole cercare di rimpolpare è quello offensivo, con il grande obiettivo che è stato individuato. Stiamo ovviamente parlando di Nicolò Zaniolo, oramai un separato in casa con la Roma. Il calciatore ha mostrato tutta la propria voglia nel lasciare la capitale, con il Milan che sembra deciso a fare sul serio. I rossoneri, pur di arrivare al 22, starebbero pensando di inserire nella trattativa una contropartita tecnica, in modo da convincere la Roma a cedere il proprio gioiello.

Tutto su Zaniolo: Milan pronto all’assalto

I rossoneri, per provare a far cedere la società giallorossa, starebbero pensando di inserire una contropartita tecnica nella trattativa. Il calciatore che il Milan sarebbe disposto a sacrificare pur di arrivare a Zaniolo è Junior Messias, ala brasiliana classe 1991. Il calciatore, autore di tre reti su 18 partite disputate in questa stagione, potrebbe accettare di buon grado la destinazione giallorossa, in modo da trovare più continuità e ritrovare la forma migliore. Bisognerà capire se la Roma accetterà l’idea di inserire una contropartita oppure se vorrà solo cash per dare il via libera a Zaniolo. Il calciomercato è pronto ad infiammarsi, con il Milan che proverà a piazzare il grande colpo.