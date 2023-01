Zaniolo fa scattare il domino: un titolare lascia il Milan

Con il possibile arrivo di Nicolò Zaniolo, il Milan di Paolo Maldini potrebbe privarsi di Alexis Saelemaekers: le ultimissime notizie di calciomercato sul campionato italiano di Serie A

Il Milan di Stefano Pioli potrebbe diventare la squadra protagonista di questa finestra invernale di calciomercato. I rossoneri, che devono smaltire la delusione legata alla Supercoppa italiana ed alla sconfitta contro l’Inter di Simone Inzaghi, potrebbero consolarsi con l’arrivo di uno dei prospetti più interessanti, ma allo stesso tempo controversi, del campionato italiano di Serie A: stiamo parlando di Nicolò Zaniolo.

Il trequartista della Roma, arrivato in giallorosso nell’affare Nainggolan dell’estate del 2018, sembra ormai aver rotto con l’ambiente capitolino e difficilmente potrà continuare con i colori giallorossi anche nella seconda parte di stagione. A monitorare la situazione c’è il Milan di Stefano Pioli che, in Zaniolo, vedrebbe di sicuro uno dei nuovi titolarissimi della squadra campione d’Italia in carica soprattutto nella posizione di ala destra, un ruolo da troppo tempo senza un vero e proprio padrone per i colori rossoneri. Le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

Calciomercato, Zaniolo al Milan apre il domino dei giocatori

Con il possibile arrivo in casa Milan di Nicolò Zaniolo potrebbe aprirsi un domino di calciatori destinato ad infiammare gli ultimi giorni di questa sessione di calciomercato decisamente piatta. Ad esempio, in caso di approdo dell’ex giocatore dell’Inter e della Virtus Entella, il Milan potrebbe rinunciare al cartellino di Alexis Saelemaekers, ala destra belga rossonera che non sta facendo benissimo in questa stagione e sarebbe finita nel mirino della Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Il classe ’99 del Milan sarebbe potenzialmente il nome giusto per la Viola che sta cercando delle garanzie per il reparto offensivo visti i continui cambi del tecnico ex Spezia ed una classifica che assolutamente non sta sorridendo.