Kessie-Inter, scoppia il caos: annuncio UFFICIALE

Si susseguono le voci su un interessamento dell’Inter per Franck Kessie e arriva anche l’annuncio ufficiale: cosa sta succedendo

Dal Milan al Barcellona, ma ora il centrocampista Franck Kessie potrebbe tornare in Serie A. Negli ultimi giorni l’edizione de “La Gazzetta dello Sport” lo aveva accostato così all’Inter, ma subito è arrivata la smentita.

Il giocatore ivoriano è stato vicinissimo all’addio a gennaio, ma Xavi lo ha blindato affermando di voler puntare sulle sue caratteristiche. In estate Kessie potrebbe così decidere per l’addio immediato, ma sul profilo della sua agenzia di procuratori, la Ambitiongroupsportmanagement, è arrivata la smentita: “Quanta disinformazione! Signori e signore, questa è una fake news colossale. Non prendete sul serio l’articolo”. Kessie vorrebbe tornare ad essere protagonista con un progetto che gira intorno a lui, ossia l’esatto contrario di ciò che sta avvenendo in maglia blaugrana.

Kessie-Inter, le cifre del presunto affare

Così l’Inter potrebbe preparare l’assalto nonostante le smentite sull’accordo di un prestito con riscatto nella stagione successiva: lo stesso giocatore dovrebbe abbassarsi lo stipendio da 7 milioni. Nelle prossime settimane potrebbero arrivare novità importanti per conoscere al meglio il futuro di Kessie, che non sembra così facile in maglia blaugrana.

In casa Barcellona lo stesso Xavi ha sempre speso parole d’elogio per l’ex centrocampista del Milan: “Franck è molto forte fisicamente, sarà importante per le prossime partite. Vince molti duelli, sa arrivare in area. Ho molta fiducia in lui”. Al momento non si conosce con certezza il suo futuro, ma la situazione resta delicata con la smentita arrivata direttamente dalla sua agenzia di procuratori. L’Inter è sempre molto interessata al giocatore che potrebbe così essere un rinforzo da urlo per la mediana a disposizione di Simone Inzaghi, sempre alla ricerca di profili funzionali alla sua idea di gioco.