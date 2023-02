Juventus, Allegri se ne rende conto: “È un uomo solo”

Nonostante il successo ai danni della Fiorentina di Italiano, la situazione in casa Juventus resta complicata: Massimiliano Allegri lo sa

Vincere, vincere e vincere. È questa la parola d’ordine dalle parti della Continassa, dove la Juventus si allena intensamente per cercare di non lasciarsi andare dopo la pesantissima penalizzazione di quindici punti.

Questo verdetto obbliga la ‘Vecchia Signora’ a risalire diverse posizioni della classifica e, inevitabilmente, compromette parecchio la qualificazione dei bianconeri alla prossim edizione della Champions League. La reazione della squadra sul campo, però, si sta vedendo: prima il netto successo contro la Salernitana all’Arechi, poi la vittoria di corto muso (in pieno stampo allegriano) ai danni della Fiorentina targata Vincenzo Italiano fra le mura dell’Allianz Stadium. Tre punti assai significativi, non soltanto per la fortissima rivalità che caratterizza le due compagini in questione da sempre. Se i ‘Viola’ avessero battuto i torinesi, li avrebbero scavalcati a quota 27 punti.

E per la Juventus adesso è fondamentale avere costanza di prestazioni e risultati. Solo così si potrà provare a raddrizzare un’altra stagione in salita. Ieri sul tabellone dei marcatori ci ha messo la firma Adrien Rabiot, uno degli uomini maggiormente stimati da mister Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, dal canto suo, si augura di recuperare il più in fretta possibile un certo Paul Pogba, che finora non ha ancora disputato neanche un minuto di gara in maglia bianconera. Ma potrebbe comunque non bastare.

Juventus, Damascelli su Allegri: “Forse non ha le capacità per gestire tutto”

L’allenatore ex Milan ne è consapevole, tant’è che recentemente ha perfino parlato di salvezza. Il filo dell’equilibrio è molto sottile e tutto può crollare da un momento all’altro. Lavorare in questa situazione è assai difficile per Allegri.

Su questo argomento si è soffermato il giornalista Tony Damascelli, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Radio’: “Allegri vive una situazione particolare, è un uomo solo ora. Deve gestire tutto e forse non ha le capacità per farlo. Si rende conto che la situazione è molto, molto difficile“.